TWord
Прикладное ПО
Добавлена177 просмотров
12 лет назад
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Разработка предназначена для обработки WEB-страниц. На входе передается текстовый файл со страницами, которые следует обработать, а также ключевое слово, которое следует найти на данных страницах. Если ключевое слово было найдено, ссылка на эту страницу сохраняется в выходной файл. В программе реализована многопоточность, количество потоков задает пользователь.
Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования Delphi.