Разработка предназначена для обработки WEB-страниц. На входе передается текстовый файл со страницами, которые следует обработать, а также ключевое слово, которое следует найти на данных страницах. Если ключевое слово было найдено, ссылка на эту страницу сохраняется в выходной файл. В программе реализована многопоточность, количество потоков задает пользователь.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования Delphi.