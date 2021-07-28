Учет автопарка

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Третья версия программы учета и контроля состояния машин автомобильного парка.
Позволяет вести учет технического состояния автомобилей, их пробега, страховки, наличия запчастей и ряда других параметров. Программа работает с удаленной базой данных, с которой одновременно могут работать многие пользователи на разных компьютерах. Предусматривает, как локальное резервное хранение базы данных, так и на FTP-сервере. В программе предусмотрена гибкая настройка времени синхронизации при обновлении данных с сервера с учетом скорости соединения.
Используется СУБД MySQL.
Системные требования:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Ссылка на скачивание:
https://drive.google.com/file/d/1FmYxWUgHcVfnj-PAjGkOp-Wdn-ARBb4k/view