Учет автопарка

Третья версия программы учета и контроля состояния машин автомобильного парка.

Позволяет вести учет технического состояния автомобилей, их пробега, страховки, наличия запчастей и ряда других параметров. Программа работает с удаленной базой данных, с которой одновременно могут работать многие пользователи на разных компьютерах. Предусматривает, как локальное резервное хранение базы данных, так и на FTP-сервере. В программе предусмотрена гибкая настройка времени синхронизации при обновлении данных с сервера с учетом скорости соединения.

Используется СУБД MySQL.

Системные требования:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/1FmYxWUgHcVfnj-PAjGkOp-Wdn-ARBb4k/view