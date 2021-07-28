Учет товаров и продаж

Программа учета оборота товаров, а также операций по кассе для небольшого магазина.

Предусматривает формирование отчетов по различным критериям. Возможен обмен базой данных между экземплярами программы по E-mail. Реализована возможность временного удаления позиций товаров с возможностью их восстановления в будущем. Функция регистрации пользователей в программе позволяет фиксировать кто именно провел ту или иную операцию с товаром или кассой.

Системные требования:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/13_O-vjZGyAMbZNNF9rDF2yc5nyf0fOtz/view