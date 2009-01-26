Universal BIDs v1.0
Прикладное ПО
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15 лет назад
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Увеличение функционала программы "Universal BIDs" на базе данных заказчиком исходных кодов. Была добавлена возможность сортировки любого столбца таблицы по нажатию на его заголовок, редактирование (вставка/удаление/редактирование) и проверка выбранных ключевых фраз, сохранение выбранных строк с бидами или без в текстовый файл, возможность вкл/выкл одной из проверок. Загрузка ключевых фраз была выделена в отдельный поток для работы с большим количеством этих фраз. В связи с неработоспособностью некоторых проверок в данном заказчиком коде, возникла необходимость в его корректирвке.
Среда разработки: Borland Delphi 7.
ОС: Windows XP/Vista.