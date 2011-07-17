Управление товарооборотом

Прикладное ПО
Добавлена
12 лет назад
314 просмотров
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Программа предназначена для многопользовательского использования на торговых предприятиях оптовой торговли.

Ведется протоколирование действий всех пользователей, реализована система распределения прав доступа.