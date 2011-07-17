Управление товарооборотом
Прикладное ПО
Добавлена314 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа предназначена для многопользовательского использования на торговых предприятиях оптовой торговли.
Ведется протоколирование действий всех пользователей, реализована система распределения прав доступа.