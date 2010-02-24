Условное удаление повторов (Excel)

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
214 просмотров
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http://mso-tools.com/example/deldblnum.rar

Надстройка Excel.

Удаление повторов строк для колонки "C" оставляя наибольшую цену в колонке "F" и записи числа повторов в колонку "B".

См. deldblnum.rar

5000р - 1 день