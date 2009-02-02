Выбор лучшей аппроксимирующей функции

Это одна из многих сделанных мной курсовых. 7 дней.

Особенности программы :

- (из задания) аппроксимирующие функции хранятся в библиотеке (dll)

- смена языка интерфейса (из меню)

- график можно сохранять в файл

- исходные данные можно сохранить в файл,а потом считать из файла

- расчет среднеквадратического отклонения для каждой из аппроксимирующих функций

- определение лучшей функции для аппроксимации

В ходе работы над программой были решены вопросы :

- расчет системы уравнений различной сложности (2 уравнения и 2 неизвестных, 3 уравнения и 3 неизвестных, 4 уравнения и 4 неизвестных)

- работа с матрицами, их преобразование (метод Гаусса).

В различных реализациях программы использованы такие аппроксимирующие функции:

1) f(x) = a+b*x

2) f(x) = a+b*ln(x)

3) f(x) = a+b*x*x

4) f(x) = a*x*x+b*x+c

5) f(x) = a*b^x

6) f(x) = a*x^3+b*x^2+c*x+d