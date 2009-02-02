Выбор лучшей аппроксимирующей функции
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Это одна из многих сделанных мной курсовых. 7 дней.
Особенности программы :
- (из задания) аппроксимирующие функции хранятся в библиотеке (dll)
- смена языка интерфейса (из меню)
- график можно сохранять в файл
- исходные данные можно сохранить в файл,а потом считать из файла
- расчет среднеквадратического отклонения для каждой из аппроксимирующих функций
- определение лучшей функции для аппроксимации
В ходе работы над программой были решены вопросы :
- расчет системы уравнений различной сложности (2 уравнения и 2 неизвестных, 3 уравнения и 3 неизвестных, 4 уравнения и 4 неизвестных)
- работа с матрицами, их преобразование (метод Гаусса).
В различных реализациях программы использованы такие аппроксимирующие функции:
1) f(x) = a+b*x
2) f(x) = a+b*ln(x)
3) f(x) = a+b*x*x
4) f(x) = a*x*x+b*x+c
5) f(x) = a*b^x
6) f(x) = a*x^3+b*x^2+c*x+d