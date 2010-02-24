Выделить строки с повторами/пропусками (Excel)
Прикладное ПО
Добавлена216 просмотров
14 лет назад
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http://mso-tools.com/example/colorsel.rar
Надстройка для Excel.
Выделяем блок ячеек, в панели инструментов «Выделить строки» выбираем кнопку «Выделить строки с повторами» или кнопку «Выделить строки с пропусками».
См. colorsel.rar
1500р - 1 дней