Выделить строки с повторами/пропусками (Excel)

http://mso-tools.com/example/colorsel.rar

Надстройка для Excel.

Выделяем блок ячеек, в панели инструментов «Выделить строки» выбираем кнопку «Выделить строки с повторами» или кнопку «Выделить строки с пропусками».

См. colorsel.rar

1500р - 1 дней