VineSMM - работа с Telegram

Мощная программа для работы с Telegram

Возможности:

· Автоматическая регистрация аккаунтов Telegram на виртуальные номера телефонов разных стран с помощью нескольких сервисов;

· Случайный выбор имен и фамилий при регистрации из списка, который может бесконечно пополняться и изменяться вами;

· Возможность добавления в программу реальных аккаунтов Telegram так, как если бы вы устанавливали этот аккаунт на новом устройстве (с получением смс или сообщения с кодом активации);

· Удобное хранение полученных и добавленных аккаунтов с возможностью подразделения их на категории. Возможность сохранения списка выбранных аккаунтов в файл, например для передачи другому пользователю (загружаемые в программу из файла списки аккаунтов не требуют повторной активации через смс или сообщение);

· Прямо из программы можно устанавливать / изменять логины, пароли, фото аккаунтов. Индивидуально для каждого аккаунта возможно установить прокси и user-agent;

· Автоматическая рассылка имеет гибкие настройки, такие как случайное время между отправками из установленного вами диапазона, установка таймера, по которому рассылка будет автоматически начинаться, и ряд других. В рассылаемом сообщении может использоваться спинтакс, возможно прикрепление к сообщению файлов и изображений;

· Предусмотрен парсинг пользователей из публичных каналов и чатов с удобными фильтрами и возможностью сохранения списка полученных пользователей в файл;

· Есть возможность массовой подписки на выбранные публичные каналы и чаты с возможностью установки случайного времени между подписками и запуском этой операции по таймеру;

· Присутствует блок накрутки просмотров выбранных каналов также с возможностью установки случайного времени между просмотрами и запуском этой операции по таймеру;

· Во всех блоках работы с Telegram предусмотрена установка прокси и user-agent’ов, а для всех операций ведется подробный лог.

Системные требования:

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/10w_V6qdFYFAbVTNFkH9bi5m8QH9eWcDA/view?usp=sharing