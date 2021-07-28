VineSMM - работа с Telegram

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Мощная программа для работы с Telegram
Возможности:
· Автоматическая регистрация аккаунтов Telegram на виртуальные номера телефонов разных стран с помощью нескольких сервисов;
· Случайный выбор имен и фамилий при регистрации из списка, который может бесконечно пополняться и изменяться вами;
· Возможность добавления в программу реальных аккаунтов Telegram так, как если бы вы устанавливали этот аккаунт на новом устройстве (с получением смс или сообщения с кодом активации);
· Удобное хранение полученных и добавленных аккаунтов с возможностью подразделения их на категории. Возможность сохранения списка выбранных аккаунтов в файл, например для передачи другому пользователю (загружаемые в программу из файла списки аккаунтов не требуют повторной активации через смс или сообщение);
· Прямо из программы можно устанавливать / изменять логины, пароли, фото аккаунтов. Индивидуально для каждого аккаунта возможно установить прокси и user-agent;
· Автоматическая рассылка имеет гибкие настройки, такие как случайное время между отправками из установленного вами диапазона, установка таймера, по которому рассылка будет автоматически начинаться, и ряд других. В рассылаемом сообщении может использоваться спинтакс, возможно прикрепление к сообщению файлов и изображений;
· Предусмотрен парсинг пользователей из публичных каналов и чатов с удобными фильтрами и возможностью сохранения списка полученных пользователей в файл;
· Есть возможность массовой подписки на выбранные публичные каналы и чаты с возможностью установки случайного времени между подписками и запуском этой операции по таймеру;
· Присутствует блок накрутки просмотров выбранных каналов также с возможностью установки случайного времени между просмотрами и запуском этой операции по таймеру;
· Во всех блоках работы с Telegram предусмотрена установка прокси и user-agent’ов, а для всех операций ведется подробный лог.
Системные требования:
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Ссылка на скачивание:
https://drive.google.com/file/d/10w_V6qdFYFAbVTNFkH9bi5m8QH9eWcDA/view?usp=sharing