Виртуальная витрина - Киногид 1.0

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа предназначена для посетителей магазина, торгующего фильмами на DVD дисках.
Пользователям доступны только мышка и монитор.
Предоставляется возможность просмотра информации о фильмах (картинка, текст, ролик) + удобная навигация.
производилась также верстка, по предоставленному Psd - дизайну.