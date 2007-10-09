Виртуальная витрина - Киногид 1.0

Добавлена
16 лет назад
2053 просмотра
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Программа предназначена для посетителей магазина, торгующего фильмами на DVD дисках.

Пользователям доступны только мышка и монитор.

Предоставляется возможность просмотра информации о фильмах (картинка, текст, ролик) + удобная навигация.

производилась также верстка, по предоставленному Psd - дизайну.