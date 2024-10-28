Языковая Модель на основе Трансформера

Разработал простую языковую модель на базе трансформеров для обработки текста & генерации ответов. Модель используется для задач вроде анализа тональности & классификации текста, а также для генерации рекомендаций.

Что я сделал:

Настроил архитектуру модели чтобы обучение шло быстрее и требовало меньше ресурсов

Поработал над настройкой модели на текстах из конкретной области, чтобы улучшить точность предсказаний

Реализовал механизм внимания чтобы модель лучше понимала контекст в длинных текстах

Добавил методы для борьбы с переобучением чтобы улучшить устойчивость модели на новых данных

Технологии: Python, PyTorch, Transformers от Hugging Face & методы обработки текстов