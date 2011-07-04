Единая служба такси
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
База данных: MySQL
Среда разработки программы: С++ Builder 2009
- возможность управления сразу несколькими службами такси
- гибкая настройка прав по службам такси и внутри такси
- автоматизация работы кадрового отдела
- ведение истории работы водителей и сострудников
- ведение истории баланса водителей и совершенных им платежей
- ведение полной истории всё перечислять не буду
- автоматизация работы диспетчерского отдела
- гибкая настройка перенаправления заказов между службами такси
- возможность подключения сотового телефона через bluetooth (определение входящего номера, набор номера из программы)
- возможность подключения стационарного телефона через модем (определение входящего номера, набор номера из программы)
- возможность авторизации на сервере Asterisk по протоколу SIP (приём и совершение аудио - вызовов)
- автоматизация работы отдела менеджеров и руководства
- множество различных отчетов и статистик как по заказам так и по финансовой деятельность всех служб такси вцелом и выбранных отдельно
- возможность планирования расходов и их полный контроль
- составление графика дежурства диспетчеров