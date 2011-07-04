Единая служба такси

База данных: MySQL

Среда разработки программы: С++ Builder 2009

- возможность управления сразу несколькими службами такси

- гибкая настройка прав по службам такси и внутри такси

- автоматизация работы кадрового отдела

- ведение истории работы водителей и сострудников

- ведение истории баланса водителей и совершенных им платежей

- ведение полной истории всё перечислять не буду

- автоматизация работы диспетчерского отдела

- гибкая настройка перенаправления заказов между службами такси

- возможность подключения сотового телефона через bluetooth (определение входящего номера, набор номера из программы)

- возможность подключения стационарного телефона через модем (определение входящего номера, набор номера из программы)

- возможность авторизации на сервере Asterisk по протоколу SIP (приём и совершение аудио - вызовов)

- автоматизация работы отдела менеджеров и руководства

- множество различных отчетов и статистик как по заказам так и по финансовой деятельность всех служб такси вцелом и выбранных отдельно

- возможность планирования расходов и их полный контроль

- составление графика дежурства диспетчеров