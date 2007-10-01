YouTube Friend Adder

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http://www.autoyoutubefriends.com/
Еще одна утилита для работы с YouTube. По смыслу, это - робот с функциональностью автоматического поиска и добавления друзей в свой контакт-лист. Незаменимая вещь для тех, кому нужно быстро увеличить список друзей на самом популярном видео сайте.