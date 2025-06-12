Загрузчик для тестирования и VR обучения Инженеров по добыче газа

Программа PLM для тестирования и VR обучения Операторов АСУТП и полевых Инженеров на предприятии по добыче газа на крайнем севере. (Конечный заказчик ГазПром). Делал только Фронтэнд.

Программа осуществляла регистрацию, авторизацию пользователей через REST а так же с использованием WebSocket. Вид был в зависимости от статуса (Супер админ, админ учитель, ученик) с соответствующими доступами к функционалу. Можно создавать/редактировать пользователей, создавать/редактировать Тесты, добавлять укрсы. Проводить тестирование учителем в реальном времени обучаемых, запускать VR курсы, выводить результаты и еще много чего и твк долго получается описывать.