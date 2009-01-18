Журнал регистрации / учета рабочего времени

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
205 просмотров
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Модуль осуществляет контроль рабочего времени сотрудников компании с учетом данных в БД Cache.

Основной функционал:

- Связь с базой ASU_Escape (документооборот)

- Учет табельных номеров

- Регистрация времени прихода сотрудника

- Регистрация времени ухода сотрудника

- Фиксация фотографии в БД

- Контроль режима «Нет связи с сервером»