Журнал регистрации / учета рабочего времени

Модуль осуществляет контроль рабочего времени сотрудников компании с учетом данных в БД Cache.

Основной функционал:

- Связь с базой ASU_Escape (документооборот)

- Учет табельных номеров

- Регистрация времени прихода сотрудника

- Регистрация времени ухода сотрудника

- Фиксация фотографии в БД

- Контроль режима «Нет связи с сервером»