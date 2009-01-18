Журнал регистрации / учета рабочего времени
Прикладное ПО
Добавлена205 просмотров
15 лет назад
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Модуль осуществляет контроль рабочего времени сотрудников компании с учетом данных в БД Cache.
Основной функционал:
- Связь с базой ASU_Escape (документооборот)
- Учет табельных номеров
- Регистрация времени прихода сотрудника
- Регистрация времени ухода сотрудника
- Фиксация фотографии в БД
- Контроль режима «Нет связи с сервером»