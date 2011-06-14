Горизонтальное меню Silverlight

Прочее
Добавлена
13 лет назад
142 просмотра
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http://dl.dropbox.com/u/56593789/HorizontalMenu/Default.html

При наведении указателя мыши изменяется размер и внешний вид кнопок меню (показана кнопка при наведении). При нажатии загружается информация.

Silverlight

Microsoft Expression Blend