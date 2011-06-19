Концепт сигареты электрошокера
Прочее
Добавлена109 просмотров
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2010/ideas/sigarette/
Я придумал интересный концепт электрошокера, заключенного в сигарете. Задача этого концепта — бить током при поднесении сигареты к ротовой полости.
Таким образом можно прикалываться. Например подложить такую сигарету другу в пачку.
Возможно ли создать такую сигарету, мы не знаем. Все детали вроде силы тока, размера шокера и др. не продуманы. Пусть идея останется идеей.