Концепт сигареты электрошокера

http://iljamiskov.com/portfolio/2010/ideas/sigarette/

Я придумал интересный концепт электрошокера, заключенного в сигарете. Задача этого концепта — бить током при поднесении сигареты к ротовой полости.

Таким образом можно прикалываться. Например подложить такую сигарету другу в пачку.

Возможно ли создать такую сигарету, мы не знаем. Все детали вроде силы тока, размера шокера и др. не продуманы. Пусть идея останется идеей.