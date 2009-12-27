Пример волплощенного проекта — ТРЦ "Блокбастер"

http://www.in-group.com.ua/ru/services/project

"Блокбастер" уникальный проект не только для Киева, но и для всей Украины в первую очередь благодаря своим масштабам и специализации: на сегодняшний день это крупнейший профессиональный развлекательный комплекс в столице, расположенный в черте города. Реализованная концепция проекта "Active life" позволила собрать максимально-возможное количество форм развлечений и активного досуга для любого возраста. В "Блокбастере" собраны лучшие - каждый в своем направлении - бренды развлекательной индустрии, представленные на Украине и зарекомендовавшие себя в течение не одного года успешной деятельности. Основные якорные арендаторы комплекса:

- Кинотеатр "Мультиплекс" на 12 залов - 9 000 кв.м

- IMAX (3D кинотеатр)

- Детский развлекательный комплекс "Витамин" - 1600 кв.м

- Бильярдный клуб -1000 кв.м

- Боулинг клуб "Витамин", 14 дорожек - 900 кв.м

- Роллердром - 1100 кв.м

- Магазин книг и мультимедийной продукции - 1000 кв.м

Как первый, так и второй этаж, оснащены множеством плазменных экранов, которые транслируют все происходящие в Блокбастере. Одновременно можно находиться в нескольких местах. Еще одна особенность ТРЦ – колоны, что подчеркивает оригинальность Блокбастера.

Также на втором этаже представлена альпийская горка, большое количество новейших игровых автоматов, арена лазерных боев, компьютерный клуб. Если кто устал, или просто хочет отдохнуть – здесь же есть возможность перекусить в небольших ресторанчиках, которые находятся по всему периметру верхнего этажа.