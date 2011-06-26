Светильник-ночник Роза (из бисера)

Цветок и листья изготовлены из чешского бисера (цветок из трех оттенков красного). Полностью ручная работа.

В цветок встроен супер яркий красный светодиод. В подставку вмонтированы три зеленых светодиода.

Питание от двух мизинчиковых батареек (ААА). Светодиоды потребляют мало энергии - батареек хватит надолго.

Горшок глиняный.

Высота светильника: 38 см (высота самого цветка "без горшка" 30 см).

Возможно изготовление различных конфигураций светильника (количество цветков, их цвет, другие виды подставок, крепления и т.д.).

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