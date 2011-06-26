Светильник-ночник Роза (из бисера)
Прочее
Добавлена128 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цветок и листья изготовлены из чешского бисера (цветок из трех оттенков красного). Полностью ручная работа.
В цветок встроен супер яркий красный светодиод. В подставку вмонтированы три зеленых светодиода.
Питание от двух мизинчиковых батареек (ААА). Светодиоды потребляют мало энергии - батареек хватит надолго.
Горшок глиняный.
Высота светильника: 38 см (высота самого цветка "без горшка" 30 см).
Возможно изготовление различных конфигураций светильника (количество цветков, их цвет, другие виды подставок, крепления и т.д.).
Для получения более подробной информации пишите на почту: [email protected]