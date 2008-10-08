Ж/к "Современник"_вид 3

08-10.2008г.

Визуализация жилого комплекса со встроенными помещениями (1-3этажи-офисы, ДДУ, стилобат-2х-уровневый паркинг c рекреационной зоной на кровле, административно-оздоровительный комплекс, пристроенный 9ти-уровневый гараж) в Санкт-Петербурге, Ленинский пр.139. Идёт строительство. Участвовал в проектировании в качестве ведущего архитектора.

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