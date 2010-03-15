Описание детских автокресел

Детские автокресла Concord Ultimax , производят в Германии, для детей первой группы, весом до 18 кг.

При их разработке, учитывались безопасность и комфорт вашего малыша. Также, по мере роста ребёнка, автокресло можно регулировать, что не влияет на пропорции и качества автокресла.

Особенности автокресел Конкорд:

- новейшая система регулирования ремня

- отделяющееся основание и сидение

- ортопедическая форма изгиба спинки

- регулирующийся подголовник

- наклон кресла можно регулировать для сна, отдыха и бодрствования

- покрытие автокресла съёмное, что позволяет его стирать

- защита от боковых ударов

Детские автокресла Concord Ultimax, являются наиболее безопасными, так как они оснащены специальным трёхточечным ремнем безопасности.