Описание детских автокресел
Прочее
Добавлена105 просмотров
14 лет назад
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Детские автокресла Concord Ultimax , производят в Германии, для детей первой группы, весом до 18 кг.
При их разработке, учитывались безопасность и комфорт вашего малыша. Также, по мере роста ребёнка, автокресло можно регулировать, что не влияет на пропорции и качества автокресла.
Особенности автокресел Конкорд:
- новейшая система регулирования ремня
- отделяющееся основание и сидение
- ортопедическая форма изгиба спинки
- регулирующийся подголовник
- наклон кресла можно регулировать для сна, отдыха и бодрствования
- покрытие автокресла съёмное, что позволяет его стирать
- защита от боковых ударов
Детские автокресла Concord Ultimax, являются наиболее безопасными, так как они оснащены специальным трёхточечным ремнем безопасности.