Журналист - профессиональный дилетант

Профессия журналист – не только одна из древнейших в мире, но и одна из самых полезных и важных. Журналист – человек, совмещающий в себе множество граней, огромное количество знаний и умений. Это тот человек, который бывает в нескольких местах одновременно и пишет про абсолютно разные вещи. Вы встречали когда-нибудь журналиста, который пишет всегда на одну или две-три темы? Думаю, нет. Задайте себе вопрос – почему? Не может ведь быть такого, чтобы один человек так много знал. И про моду, и про строительство, и про многое другое. Получается, что абсолютно несовместимые вещи уживаются в журналистах совершенно спокойно.

Согласитесь, сложно получить в университете знания по всем темам, обозреваемым в современных СМИ. Именно поэтому нам нужны журналисты не столько с высшим образованием, хотя и с ним тоже, а с широким кругозором, усидчивостью, умением вникнуть в любой вопрос, интересующий общество на данный момент. Часто встречается такое, что еще в высшем учебном заведении журналистов готовят по узкому профилю, то есть для работы в изданиях определенной направленности, что, на мой взгляд, является неправильным. Для журналиста всегда считалось главным быть хорошим дилетантом. Да, именно дилетантом, то есть знать все и понемногу. Уметь выуживать информацию, вычитывать, подслушивать из самых разных источников. Это должна быть именно информацию, а не дезинформация, которую можно легко подцепить, если не окунуться в исследуемый вопрос с головой. Нельзя стать журналистом, просто получив диплом ВУЗа. Журналист – это практика, практика, и еще раз практика, и чем раньше, тем лучше. А самый лучший вариант – начинать практику еще до института, так как она пригодится и при поступлении, и при обучении. Современному журналисту нужно чувствовать, чего хотят читатели, какой язык хотят услышать, как Вы должны написать, чтобы Вашим читателям понравилось.

Журналист должен понимать, что читатели – это все для него, это его хлеб, а если тексты журналиста неинтересны людям, он будет не востребован.

Быть хорошим журналистом – это своеобразное искусство. Искусство сделать из любой темы отличный материал.