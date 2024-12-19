Идеальный помощник: ваш личный ассистент

Мы ищем надёжного и ответственного человека, который станет вашим личным ассистентом и поможет решать повседневные задачи. Если вы устали от рутины и хотите сосредоточиться на главном, то эта работа для вас.

Описание:

Обязанности:

планирование и организация вашего времени; напоминания о встречах и важных событиях;

ведение деловой переписки; заказ билетов и бронирование отелей;

поиск информации в интернете; помощь в решении бытовых вопросов.

Требования:

ответственность и пунктуальность; умение работать в условиях многозадачности;

коммуникабельность и тактичность; знание ПК и офисных программ;

умение работать с большим объёмом информации.Условия: гибкий график работы;

возможность удалённой работы; достойная оплата труда;

обучение и развитие профессиональных навыков.

Если вы готовы взять на себя часть забот и освободить время для более важных дел, то мы ждём вашего резюме.