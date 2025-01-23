Копирайтинг

Перепечатка текстов.



Которая включает в себя:печать текста с отсканированного документа, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.Сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.



Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других любых источников.



При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в срок.