Мемуары арбитражника. Или как вытрясти бабла с Поттероманов. 1

Мир Чародейства и Волшебства. Кто же не слышал это знаменитое имя Гарри Поттер, мальчик который выжил. Эта история прокатилась с грохотом по всему миру, оставляя за своей спиной толпы, легионы фанатов. И ты читатель, скорее всего, смотрел фильм, а может даже держал в руках одну из книг написанной Роулинг.



Моя волшебная история началась с дешевого китайского кулона, для которого я искал целевую аудиторию, и не знаю, что меня на это подтолкнуло, я решил продать его именно им, Поттероманам.



Изучая паблики вконтакте, я был удивлен. Аудитория была еще жива, и вполне себе боеспособна. Ежедневно в комментариях происходили батлы, по типу:



- Дамблдор гей.



- Сдохни. Авада Кедавра.



В детстве я сам почитывал Гарри Поттера, просмотрел все фильмы, и однажды когда я смотрел Фантастических тварей, до меня дошло, что Дамблдора сделали геем. Тогда я выронил из рук кружку пива, на этом эпопея Гарри Поттера для меня закончилась.



Я начал клепать креативы для таргета, создавать клоаки под модерацию... Мою полную работу вы найдете в поисковике через ключ: Мемуары арбитражника.

pikabu.ru/story/memuaryi_arbitrazhnika_ili_kak_vyitryasti_babla_s_potteromanov_chast_pervaya_8525766

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