Описание украшения: Брошь Рождество над Витебском

Тип текста: Авторское описание для интернет-магазина

Цель: передать атмосферу изделия, объединить визуальный образ и культурную отсылку

Стиль: художественно-описательный, с элементами сторителлинга

Фото броши: https://www.instagram.com/p/xh0JZWtmx8/

«Брошь “Рождество над Витебском” вдохновлена работами Марка Шагала и атмосферой тихого, волшебного праздника. Здесь всё словно приподнято над землёй — как снежные крыши, как ангелы в небесах. Металл, стекло и вышивка соединяются в образ светлой зимней ночи, наполненной ожиданием чуда. Это не просто украшение, а сцена из сна, где возможно всё.»

«Если представить себе колорит восточно-европейского города, то вряд ли в нём будут преобладать чистые и яркие тона. Однако гений Шагала создал живописный Витебск таким, каким его не может представить себе обыватель: многокрасочным, ярким, насыщенным событиями и необыкновенными персонажами. Название работы — дань гениальному художнику. Основными мотивами стали резные узоры — вытинанки, а основными цветами — терракота, цвет земли и гончарного ремесла, и бирюзово-голубой — цвет весеннего неба.»