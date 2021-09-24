Пост для фотомастерской

Я передумала 

Несколько лет назад к нам обратилась девушка с подобной работой и просьбой выполнить для неё такую же.

Мы охотно выполнили заказ, и любезно оповестили заказчицу.

Ииииии…

И она любезно ответила нам, что передумала  и свой заказ не забрала 路‍♀️

Мы выложили картину со скидкой и предложили купить желающим.

В течение нескольких минут работа была выкуплена, в вслед оформлено ещё несколько заказов😎✅

Теперь «Львы» наш флагман 🔥

Здесь размер 40*50

Выполним в любом размере ✅