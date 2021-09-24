Пост для фотомастерской

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я передумала
Несколько лет назад к нам обратилась девушка с подобной работой и просьбой выполнить для неё такую же.
Мы охотно выполнили заказ, и любезно оповестили заказчицу.
Ииииии…
И она любезно ответила нам, что передумала и свой заказ не забрала 路♀️
Мы выложили картину со скидкой и предложили купить желающим.
В течение нескольких минут работа была выкуплена, в вслед оформлено ещё несколько заказов😎✅
Теперь «Львы» наш флагман 🔥
Здесь размер 40*50
Выполним в любом размере ✅
Пост про арт.docx
12 КБ