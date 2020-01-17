Продающие посты для коммерческих аккаунтов

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1) Пост для продажи курса коммерческого аккаунта
Милые наши подписчицы
Совсем скоро в нашей студии стартует курс «Стань женщиной в удовольствии» Это Ваш проводник в новую жизньЖенщина в удовольствии-это женщина, которая:
искрится красотой
чётко понимает себя
умеет контактировать с окружающими идёт по жизни легко и уверено
наполнена энергией до краев
излучает любовь
точно знает чего хочет и добивается этогоОна желанна и любима ,многогранна! И такой женщиной достойна стать каждая
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Для кого этот курс?
👉для тех, кто хочет получить настоящее удовольствие от жизни
👉разобраться в своих желаниях, чувствах и целях
👉наполниться энергией
Курс- это проводник в мир энергии, радости и бодрого духа✔️ снимаются внутренние ограничения, открывается второе дыхание, Вам легче ставить и достигать целиКурс проводит профессиональный психолог ‼️ обучение состоится 16 ноября в 17:00
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✍Запись и любые❓ в 👉Директ
✅просп. Будённовский,56, 2 эт.
+7(961)292-45-79
2) Продающий пост для продажи курса коммерческого аккаунта:
❄️УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ ДО НОВОГО ГОДА ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ❄️Продолжаем набор на курс по наращиванию ресниц по объёмам 2д/3д и классика Информация о курсе:
-Характеристика и жизненный цикл натуральных ресниц
-Производство ресниц
-Разновидности волокна
-Подбор клея и особенности работы с ним
-Разбор производителей в Lash-индустрии
-Работа с проблемными глазами
-Разбор пациентов для объемного наращивания
-эргономика рабочего места
-эффекты наращивания ресниц
-геометрия пучка
-Ценообразование в наращивании ресниц
-Психология работы с клиентом
-Факторы продолжительности носки ресницУ нас есть два пакета курса:✅Пакет "Наращивание ресниц. Базовый курс. Классика".👉Стоимость:
индивидуально-8000 руб.
в группе до 2-х человек -5000 руб
👉Длительность: 1 день
С 10:00 до 18:00
👉Выдаём сертификат
👉В курс входит: теоретическая часть, отработка пучков, практическая часть ✅Пакет: «Наращивание ресниц " Эффекты: Классика и 2/3 д".👉Стоимость обучения :
индивидуально— 9000 руб
в группе до 2-х человек — 6000 руб
👉Длительность: 2 дня
1день: С 10:00 до 18:00
2день: С 10:00 до 18:00
👉Выдаём сертификат
👉В курс входит: теоретическая часть, отработка пучков, практическая частьПравила нашего курса по наращиванию ресниц:
‼️Модели
Желательно, чтобы они были ваши.
Если у вас нет модели, мы ищем ее сами ‼️Пинцеты
Обязательна покупка пинцетов ( набор из 2-х пинцетов:прямой и изогнутый).Стоимость двух пинцетов- 2000 рублей
Вы можете использовать свои пинцеты, но в этом случае за ваше время наращивания студия ответственности не несёт(это связано с нюансами пинцетов при работе)Запишись на курс прямо сейчас
👉WhatsApp 8 961 292-91-22 или Директ
3) Продающий пост для коммерческого аккаунта
Процедура ламинирования ресницЕсли вы всегда красите ресницы и это обязательная часть вашего мейкапа, то представьте, что вы просыпаетесь с утра, и у вас уже чёрные, подкрученные, длинные ресницы, и они выглядят естественно, в отличие от наращенныхДобиться такого эффекта можно с помощью процедуры наращивания ресниц✨👉раскрывается потенциал ваших натуральных ресниц
👉процедура придает вашим ресницам изгиб и цвет
👉визуальное удлинение, утолщение и защиту,
👉эффект длится от 1,5 до 2,5 месяцевПротивопоказания‼️Индивидуальная непереносимость компонентов составов
‼️Заболевания слизистой глаз и век: конъюнктивит, блефарит, ячмень и т.д
‼️Грипп, ОРВИ
‼️Если после операции на глаза и веки прошло менее 1 месяца от момента заживления
Этапы процедуры:✅Наносится первый состав
Он поднимает ресницы, раскрывает чешуйки, подготавливает ресницы для последующих составов
✅По истечении времени выдержки состав 1 снимается и подходит этап окрашивания ✅Снимаем краску и наносим последний третий состав – питание и увлажнение
Состав 3 напитывает ресницы, покрывая микропленкой. Она защищает ресницы от внешних воздействий, утолщает ее и продляет эффект процедуры
✅Заключительный этап: ресницы очищаются от третьего состава и остатков краски Итог: завитые, укреплённые, прокрашенные ресницы, вы готовы к выходу в свет🔥На видео работа мастера- лэшмейкера студии красоты «Крылья» Юлии
———————Студия красоты «Крылья» ✨
✍Запись и любые❓ в 👉Директ
✅ул. Социалистическая, 215
+7(961)292-91-22