Продающие посты для коммерческих аккаунтов

1) Пост для продажи курса коммерческого аккаунта

Милые наши подписчицы

Совсем скоро в нашей студии стартует курс «Стань женщиной в удовольствии» Это Ваш проводник в новую жизньЖенщина в удовольствии-это женщина, которая:

искрится красотой

чётко понимает себя

умеет контактировать с окружающими идёт по жизни легко и уверено

наполнена энергией до краев

излучает любовь

точно знает чего хочет и добивается этогоОна желанна и любима ,многогранна! И такой женщиной достойна стать каждая

——————

Для кого этот курс?

👉для тех, кто хочет получить настоящее удовольствие от жизни

👉разобраться в своих желаниях, чувствах и целях

👉наполниться энергией

Курс- это проводник в мир энергии, радости и бодрого духа✔️ снимаются внутренние ограничения, открывается второе дыхание, Вам легче ставить и достигать целиКурс проводит профессиональный психолог ‼️ обучение состоится 16 ноября в 17:00

—————

✍Запись и любые❓ в 👉Директ

✅просп. Будённовский,56, 2 эт.

 +7(961)292-45-79

2) Продающий пост для продажи курса коммерческого аккаунта:

❄️УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ ДО НОВОГО ГОДА ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ❄️Продолжаем набор на курс по наращиванию ресниц по объёмам 2д/3д и классика Информация о курсе:

-Характеристика и жизненный цикл натуральных ресниц

-Производство ресниц

-Разновидности волокна

-Подбор клея и особенности работы с ним

-Разбор производителей в Lash-индустрии

-Работа с проблемными глазами

-Разбор пациентов для объемного наращивания

-эргономика рабочего места

-эффекты наращивания ресниц

-геометрия пучка

-Ценообразование в наращивании ресниц

-Психология работы с клиентом

-Факторы продолжительности носки ресницУ нас есть два пакета курса:✅Пакет "Наращивание ресниц. Базовый курс. Классика".👉Стоимость:

индивидуально-8000 руб.

в группе до 2-х человек -5000 руб

👉Длительность: 1 день

С 10:00 до 18:00

👉Выдаём сертификат

👉В курс входит: теоретическая часть, отработка пучков, практическая часть ✅Пакет: «Наращивание ресниц " Эффекты: Классика и 2/3 д".👉Стоимость обучения :

индивидуально— 9000 руб

в группе до 2-х человек — 6000 руб

👉Длительность: 2 дня

1день: С 10:00 до 18:00

2день: С 10:00 до 18:00

👉Выдаём сертификат

👉В курс входит: теоретическая часть, отработка пучков, практическая частьПравила нашего курса по наращиванию ресниц:

‼️Модели

Желательно, чтобы они были ваши.

Если у вас нет модели, мы ищем ее сами ‼️Пинцеты

Обязательна покупка пинцетов ( набор из 2-х пинцетов:прямой и изогнутый).Стоимость двух пинцетов- 2000 рублей

Вы можете использовать свои пинцеты, но в этом случае за ваше время наращивания студия ответственности не несёт(это связано с нюансами пинцетов при работе)Запишись на курс прямо сейчас

👉WhatsApp 8 961 292-91-22 или Директ

3) Продающий пост для коммерческого аккаунта

Процедура ламинирования ресницЕсли вы всегда красите ресницы и это обязательная часть вашего мейкапа, то представьте, что вы просыпаетесь с утра, и у вас уже чёрные, подкрученные, длинные ресницы, и они выглядят естественно, в отличие от наращенныхДобиться такого эффекта можно с помощью процедуры наращивания ресниц✨👉раскрывается потенциал ваших натуральных ресниц

👉процедура придает вашим ресницам изгиб и цвет

👉визуальное удлинение, утолщение и защиту,

👉эффект длится от 1,5 до 2,5 месяцевПротивопоказания‼️Индивидуальная непереносимость компонентов составов

‼️Заболевания слизистой глаз и век: конъюнктивит, блефарит, ячмень и т.д

‼️Грипп, ОРВИ

‼️Если после операции на глаза и веки прошло менее 1 месяца от момента заживления

Этапы процедуры:✅Наносится первый состав

Он поднимает ресницы, раскрывает чешуйки, подготавливает ресницы для последующих составов

✅По истечении времени выдержки состав 1 снимается и подходит этап окрашивания ✅Снимаем краску и наносим последний третий состав – питание и увлажнение

Состав 3 напитывает ресницы, покрывая микропленкой. Она защищает ресницы от внешних воздействий, утолщает ее и продляет эффект процедуры

✅Заключительный этап: ресницы очищаются от третьего состава и остатков краски Итог: завитые, укреплённые, прокрашенные ресницы, вы готовы к выходу в свет🔥На видео работа мастера- лэшмейкера студии красоты «Крылья» Юлии

———————Студия красоты «Крылья» ✨

✍Запись и любые❓ в 👉Директ

✅ул. Социалистическая, 215

 +7(961)292-91-22