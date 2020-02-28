Продающие текста для вашего блога/магазина

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По желанию заказчика добавлю #хэштеги
Уважаемые заказчики, во избежание недопонимания, рекомендую максимально подробно заполнить прикрепленный ниже бриф, дабы сэкономить время и сберечь нервы друг друга.
Пример работы в прикрепленном файле.
Пример работы.docx
12 КБ
БРИФ.docx
13 КБ