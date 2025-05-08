Продающий рекламный текст для профессилнального визажиста
Добавлена5 просмотров
4 дня назад
💄 Твой безупречный образ — моя работа!
Превращу твой выход в главный момент мероприятия!
🔥 Почему я?
✔️ 7 лет опыта — от нюда до бьюти-драмы
✔️ Только премиальная косметика (Dior, Chanel, MAC)
✔️ Макияж держится до 24 часов (даже на танцполе!)
✔️ Выезд в любой район — своя косметичка = экономия 30%
🎁 Бонус: бесплатная консультация + фиксер в подарок
💌 Пиши сейчас — лучшие даты разбирают за 2 месяца!
«Не просто красиво — а так, чтобы все ахнули» ✨