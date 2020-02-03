Продающий текст для личных продаж проекторов

Привет, друзья!

Уже совсем близко Новый год, а это значит, что самое время завернуться в плед с чашкой чая и смотреть любимые атмосферные фильмы!

Но...

Что делать, если экран ноутбука слишком маленький для полного восприятия новогодней сказки?

Бежать ко мне за проектором!

Изображение настолько четкое, что вы сможете разглядеть все снежинки в новогодних мультфильмах!

А экран получается настолько большой, что вы не просто будете рядом, а полностью погрузитесь в сюжет!

Ну и куча всяких крутых характеристик, про которые можно спросить в лс или я расскажу их вам при встрече

Кто-то любит ушами, кто-то желудком, а те, кто любят глазами - скорее ко мне за проектором!

Визуальный оргазм гарантирую ;)

И если по вашему репосту кто-то придёт и приобретёт проектор, то вы и этот человек получите от меня подарок))

Ну и, конечно, доставка по РФ и странам СНГ в кратчайшие сроки.