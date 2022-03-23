Продажа вендингового оборудования

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- привлечь в 2 раза больше посетителей

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- улучшить сервис

Вам нужен –

мобильный аппарат для приготовления кислородного коктейля OxyMini по цене производителя

в подарок 3 вида супервкусных натуральных сиропа OxyFive из ягод и фруктов

Сейчас ХХХХ руб. вместо ХХХХ руб .

Окупаемость: 3 месяца

Надежное и простое в эксплуатации оборудование позволит за короткий срок создать быстроокупаемый, высокодоходный бизнес. Кислородные коктейли ― вкусные, полезные и легкоусвояемые. Привлекают и

детей, и взрослых.

30 секунд и … вуаля, коктейль готов!

· Готовьте коктейль за 30 секунд в режиме «свободные руки». Просто поставьте стакан – аппарат сделает коктейль

сам.

· Функция автоматической дозировки подберет оптимальные пропорции для идеальных вкусовых сочетаний.

· Для установки компактного аппарата нужна только розетка и немного места на столе или полке.

· Управляйте легко и настраивайте вкус в одно нажатие – специалист не нужен, справится любой.

· Автоматическая промывка сэкономит время и избавит от неприятных хлопот по очистке.

Кто мы?

ООО ТД «Вендлайт» – современная компания по производству вендингового оборудования в г. Киров. Являемся лидером по качеству продуктов, лояльным ценам и минимальным срокам поставок.

Сотрудничая с нами, Вы получите не только высокотехнологичное оборудование, но и клиентоориентированный сервис с

уклоном на развитие Вашего бизнеса.

Гарантия 1 год

Постгарантийное обслуживание

Сертификаты качества

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Протестируйте аппарат в течение 7 дней, чтобы принять решение о покупке.

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