Продажа вендингового оборудования

Если Вы хотите:
- привлечь в 2 раза больше посетителей
- расширить линейку услуг
- увеличить прибыль
- улучшить сервис
Вам нужен –
мобильный аппарат для приготовления кислородного коктейля OxyMini по цене производителя
в подарок 3 вида супервкусных натуральных сиропа OxyFive из ягод и фруктов
Сейчас ХХХХ руб. вместо
ХХХХ руб.
Окупаемость: 3 месяца
Надежное и простое в эксплуатации оборудование позволит за короткий срок создать быстроокупаемый, высокодоходный бизнес. Кислородные коктейли ― вкусные, полезные и легкоусвояемые. Привлекают и
детей, и взрослых.
30 секунд и … вуаля, коктейль готов!
· Готовьте коктейль за 30 секунд в режиме «свободные руки». Просто поставьте стакан – аппарат сделает коктейль
сам.
· Функция автоматической дозировки подберет оптимальные пропорции для идеальных вкусовых сочетаний.
· Для установки компактного аппарата нужна только розетка и немного места на столе или полке.
· Управляйте легко и настраивайте вкус в одно нажатие – специалист не нужен, справится любой.
· Автоматическая промывка сэкономит время и избавит от неприятных хлопот по очистке.
Кто мы?
ООО ТД «Вендлайт» – современная компания по производству вендингового оборудования в г. Киров. Являемся лидером по качеству продуктов, лояльным ценам и минимальным срокам поставок.
Сотрудничая с нами, Вы получите не только высокотехнологичное оборудование, но и клиентоориентированный сервис с
уклоном на развитие Вашего бизнеса.
- Гарантия 1 год
- Постгарантийное обслуживание
- Сертификаты качества
Хотите сначала попробовать?
Протестируйте аппарат в течение 7 дней, чтобы принять решение о покупке.
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