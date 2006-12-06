Вплив технологій на сучасне суспільство: Огляд ключових аспектів

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Данна робота написанна особисто мною на виконня робити було витрачено 3.1 годин. Вплив технологій на сучасне суспільство: Огляд ключових аспектів чому я написав цю статью ?

Для того щоб можно було почитати як змінився світ за всі роки, як проводиться Освіта, наука і т.д.

Вплив технологій на сучасне суспільство.docx
15 КБ