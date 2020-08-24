Ювелирный дом KIMBERLI

KIMBERLI light — новая линейка ювелирных изделий от компании KIMBERLI, в ДНК которой заложено сдержанное выполнение украшений нового поколения. Деликатность призвана украшать повседневный образ. Лаконичность каждого изделия представлена в белом и желтом золоте. Несмотря на минимализм украшений, главной визитной карточкой линейки KIMBERLI light является использование драгоценных камней — бриллиантов — инкрустированных в простые геометрические формы.Мы решили занять свободную нишу на рынке ювелирных изделий, которая не имеет представителей доступных, но в то же время высококачественных продуктов. Все, что представлено нами — соответствует строжайшим стандартам качества, точности отделки и инкрустации.Сегодня, когда индивидуальность соревнуется с возможностями себе ее обеспечить, — крайне важно находить подходящий ювелирный элемент. Именно украшения являются полноправным продолжением женской «вселенной». В особенности сложно обеспечить себя лучшими друзьями — бриллиантами. Но KIMBERLI light даёт такую возможность в ассортименте легковесных пусетов, колец и подвесок. Эта линейка создана для того, чтобы подчеркнуть утончённость самых женственных частей тела: пальцы, кисти, ключицы и мочки ушей. Для настоящих ценителей минимализма и сдержанности ясно — они не безликие! Линейка KIMBERLI light не приемлет броскости. Все, что вы найдёте в ассортименте — готово удовлетворить ваши эстетические потребности. Простота и выдержка украшений, выполненных из желтого и белого золота, смогут создать вашу философию красоты и гармонии.Идеальным вариантом для подарка станет украшение, с которым точно невозможно прогадать. Практичность в сочетании с драгоценным камнем — это Kimberli light. Ну и конечно же неоспоримый плюс — это цена изделий! Ведь как известно, все гениальное — просто. А с Kimberli light убедительно и доступно.