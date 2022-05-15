Анализ рынка и поиск ниш на WildBerries

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3 года назад
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Что нужно учитывать при поиске ниш для WildBerries и Ozon

  • В первую очередь нужно определиться с критериями для товара
  • Смотреть сколько денег в категории
  • Оценивать сезонность и конъюктуру рынка
  • Искать производителей
  • Считать маржинальность
  • Связаться с поставщиком и обсудить условия