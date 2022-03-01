Давайте познакомимся, меня зовут Биктимиров Динар, я профессиональный бизнес-тренер, коуч, с 2007 года успешно практикую и помогаю людям и бизнесу.

В моих кейсах, более 50 реализованных проектов, средний прирост компаний составляет от 25%. Работаю по собственной методике проведения тренингов и консультаций.

Специализируюсь на темах:

⁃ Повышение личной и организационной эффективности

⁃ Определение и постановка целей, подготовка плана достижения целей

⁃ Развитие управленческих и переговорных навыков

⁃ Развитие команд

⁃ Создание и повышение эффективности систем обучения и развития персонала внутри организации

⁃ Внедрение системы управления командами на дистанционке

⁃ Создание и развитие отделов продаж с гарантией результата

⁃ Внедрение CRM с гарантией увеличения продаж.

Свое личное время, посвящаю развитию, обучению и спорту)