Давайте познакомимся, меня зовут Биктимиров Динар, я профессиональный бизнес-тренер, коуч, с 2007 года успешно практикую и помогаю людям и бизнесу.
В моих кейсах, более 50 реализованных проектов, средний прирост компаний составляет от 25%. Работаю по собственной методике проведения тренингов и консультаций.
Специализируюсь на темах:
⁃ Повышение личной и организационной эффективности
⁃ Определение и постановка целей, подготовка плана достижения целей
⁃ Развитие управленческих и переговорных навыков
⁃ Развитие команд
⁃ Создание и повышение эффективности систем обучения и развития персонала внутри организации
⁃ Внедрение системы управления командами на дистанционке
⁃ Создание и развитие отделов продаж с гарантией результата
⁃ Внедрение CRM с гарантией увеличения продаж.
Свое личное время, посвящаю развитию, обучению и спорту)