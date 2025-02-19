Фотостудия для маркетплейсов, тестовый трафик в Яндекс.Директ

В этом кейсе я вам расскажу, как я успешно протестировал трафик в Яндекс.Директ в MPcontent - фотостудия для маркетплейсов📸

❇️Ресурсы проекта

Хороший сайт;

Активно развивающийся канал в Telegram.

❇️Чем хорош сайт?

Он красивый, функциональный, отвечает на множество вопросов, закрывает возражения, есть возможность перейти в Телеграм-канал, калькулятор расчёта стоимости съемки. В целом можно брать этот сайт за основу в данной нише👍

❇️Как устроена воронка?

Ведём трафик на сайт. С сайта люди могут либо сразу оставить заявку, чтобы менеджер с ними связался и записал на съёмку, либо могут перейти и подписаться в Telegram.

❇️Что происходит в Telegram-канале

В этой нише все происходит в ТГ-каналах.

В канале люди видят анонсы каждой съёмки, примеры фотографий моделей, их параметры и имеют возможность записаться.

Хорошая функция реализованная в их Telegram-канале🔥

К постам прикрепляется кнопка, переводящая их на сайт, где они могут оставить заявку с указанием конкретной модели, даты съемки, количества артикулов и т.д.

✅Результаты

Период работы: 21 июня - 6 июля (16 дней)

Расход: 13.240 рублей

Показы: 232.835

Клики: 2.527

Цена клика: 5,24 р.

Конверсий (заявок/подписок): 85

Цена конверсии: 155,78 р.

На скриншоте видно, что у нас настроено несколько целей. В качестве креативов использовали качественные и привлекательные фотографии со съемок.

С проектом планировали увеличивать бюджет, но планы компании поменялись, поэтому масштабирование временно отложено👌🏼