Фотостудия для маркетплейсов, тестовый трафик в Яндекс.Директ
В этом кейсе я вам расскажу, как я успешно протестировал трафик в Яндекс.Директ в MPcontent - фотостудия для маркетплейсов📸
❇️Ресурсы проекта
Хороший сайт;
Активно развивающийся канал в Telegram.
❇️Чем хорош сайт?
Он красивый, функциональный, отвечает на множество вопросов, закрывает возражения, есть возможность перейти в Телеграм-канал, калькулятор расчёта стоимости съемки. В целом можно брать этот сайт за основу в данной нише👍
❇️Как устроена воронка?
Ведём трафик на сайт. С сайта люди могут либо сразу оставить заявку, чтобы менеджер с ними связался и записал на съёмку, либо могут перейти и подписаться в Telegram.
❇️Что происходит в Telegram-канале
В этой нише все происходит в ТГ-каналах.
В канале люди видят анонсы каждой съёмки, примеры фотографий моделей, их параметры и имеют возможность записаться.
Хорошая функция реализованная в их Telegram-канале🔥
К постам прикрепляется кнопка, переводящая их на сайт, где они могут оставить заявку с указанием конкретной модели, даты съемки, количества артикулов и т.д.
✅Результаты
Период работы: 21 июня - 6 июля (16 дней)
Расход: 13.240 рублей
Показы: 232.835
Клики: 2.527
Цена клика: 5,24 р.
Конверсий (заявок/подписок): 85
Цена конверсии: 155,78 р.
На скриншоте видно, что у нас настроено несколько целей. В качестве креативов использовали качественные и привлекательные фотографии со съемок.
С проектом планировали увеличивать бюджет, но планы компании поменялись, поэтому масштабирование временно отложено👌🏼