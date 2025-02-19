Кейс: 30 заявок за 2 недели в студию маникюра в Сызрани через таргет в
В этом кейсе я вам расскажу о результатах запуска таргетированной рекламы в ВКонтакте для студии маникюра в небольшом городе Сызрань💅
EVA - небольшая студия, которая начала свою деятельность чуть больше года назад в городе Сызрань. Ранее владелица студии оказывала услуги маникюра самостоятельно, но примерно год назад решила развиваться как студия.
📌Задача: Разработать и реализовать эффективную рекламную стратегию для продвижения студии маникюра "Ева", найти способ получения заявок по оптимальной стоимости.
❇️Мы сделали упаковку под ключ. Также, была проведена стандартная подготовка сообщества с точки зрения смыслового / продающего наполнения: добавлен виджет сообщества с приветствием посетителя по имени и с предложением первой услуги на спец.условиях, оффер в описании сообщества, настроена кнопка действия, приветственное сообщение.
✅Реклама в новом кабинете ВК
Результаты рекламы:
Период работы рекламы: 13 ноября 2023 - 30 ноября 2023
Расходы 12.041р
Показы 56 301
Переходы 610
Цена клика 19.74р
Заявок 25
Цена заявки 481р
✅Реклама в старом кабинете ВК
Результаты стали лучше:
Период работы рекламы: 23 апреля 2024 - 6 мая 2024
Расходы 5678 р
Показы 36 503
Переходы 314
Цена клика 18р
Заявок 30
Цена заявки 189р
Рекламу ввели в сообщения сообщества. За две недели было получено 30 заявок по средней стоимости 189р, что является отличным результатом!🔥
Сейчас мы взяли паузу, так как клиент отправился в отпуск, а я решил за это время написать кейс, потому что результаты хорошие.
Как только они вернутся из отпуска, мы возобновим рекламу и продолжим масштабирование студии по количеству клиентов🙃