Кейс: 30 заявок за 2 недели в студию маникюра в Сызрани через таргет в

В этом кейсе я вам расскажу о результатах запуска таргетированной рекламы в ВКонтакте для студии маникюра в небольшом городе Сызрань💅

EVA - небольшая студия, которая начала свою деятельность чуть больше года назад в городе Сызрань. Ранее владелица студии оказывала услуги маникюра самостоятельно, но примерно год назад решила развиваться как студия.

📌Задача: Разработать и реализовать эффективную рекламную стратегию для продвижения студии маникюра "Ева", найти способ получения заявок по оптимальной стоимости.

❇️Мы сделали упаковку под ключ. Также, была проведена стандартная подготовка сообщества с точки зрения смыслового / продающего наполнения: добавлен виджет сообщества с приветствием посетителя по имени и с предложением первой услуги на спец.условиях, оффер в описании сообщества, настроена кнопка действия, приветственное сообщение.

✅Реклама в новом кабинете ВК

Результаты рекламы:

Период работы рекламы: 13 ноября 2023 - 30 ноября 2023

Расходы 12.041р

Показы 56 301

Переходы 610

Цена клика 19.74р

Заявок 25

Цена заявки 481р

✅Реклама в старом кабинете ВК

Результаты стали лучше:

Период работы рекламы: 23 апреля 2024 - 6 мая 2024

Расходы 5678 р

Показы 36 503

Переходы 314

Цена клика 18р

Заявок 30

Цена заявки 189р

Рекламу ввели в сообщения сообщества. За две недели было получено 30 заявок по средней стоимости 189р, что является отличным результатом!🔥

Сейчас мы взяли паузу, так как клиент отправился в отпуск, а я решил за это время написать кейс, потому что результаты хорошие.

Как только они вернутся из отпуска, мы возобновим рекламу и продолжим масштабирование студии по количеству клиентов🙃