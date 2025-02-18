Кейс 34 заявки в ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД с ценой 279 рублей

За последний год я настраивал рекламу более чем в 7 частных детских садах СПб и других детских организациях. С большинством из них я работаю «вдолгую» (с одним уже больше года)💪🏼

❇️Первое, что я делаю - аудит сообщества ВК на готовность к приему трафика. И даю рекомендации по ведению сообщества, чтобы повысить эффективность рекламы в будущем.

Пример плохой упаковки сообщества представлен на рисунке 2. А пример хорошей упаковки изображен на рисунке 3🙃

❇️Статистика (до/после)

За период показа рекламы выросла вся статистика, подписчик (если с ними работать в сообществе) в будущем могут стать нашими клиентами (листайте карусель)

❇️Выглядит сама заявка так, как на рисунке 10. Приходят они в личные сообщения мне (для контроля эффективности), Вам и администраторам для обработки заявок.

Далее скрины, на которых видно, сколько заявок мы получали в разных детских садах за разные промежутки времени 👆

❇️Реклама

Я точно знаю:

как должно выглядеть объявление, чтобы оно привлекало внимание Вашей ЦА;

какой должен быть текст в рекламном объявлении, как его правильно написать и какой оффер использовать

куда нужно вести людей (что за ссылка в рекламе), чтобы получать больше заявок;

какие использовать аудитории, чтобы и люди были целевыми, и бюджет не слит.

Благодаря моей системе, вы экономите деньги на тестах , ведь я уже протестировал разные форматы, заголовки, тексты, изображения и т.д.



Подробно расписанные кейсы здесь:

https://teletype.in/@loktev_sergey_bz