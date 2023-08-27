Кейс: 63 продажи новых абонементов в школе танцев за два месяца (цена

В этом кейсе я вам расскажу о том, как набрали детей в школу чирлидинга в Сызрани за 2 месяца с ценой клиента 635 рублей 💃🔥

Школа танцев "Эксклюзив" занимается обучением чирлидингу, чир-спорту, чир-фристайлу. Сотрудничество со мной запланировали, когда решили расширяться, открывать дополнительный филиал и увеличивать количество групп.

📌Задача: набрать новые группы с нуля (3-4 года, 5-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет и факультативно старше 15 лет в группу поддержки)

❇️Какие были ресурсы?

Сообщество в ВК, в котором было около 900 подписчиков. Упаковка требовала обновления, контент давно активно не вели. Перед сотрудничеством с владельцем студии договорились о том, что я буду осуществлять подбор СММ-специалиста как дополнительную услугу. Я подобрал хорошего специалиста

❇️Работа над сообществом

Мы обновили визуальную упаковку сообщества: поменяли аватар, обложки, меню и товары, а также создали обложку для ПК и мобильной версии приложения.

В смысловой части добавили виджет, лид-формы и обновили оффер в описании. Сделали закрепленный пост.

✅Результаты в цифрах

Период работы 27.08.2023 года - 05.11.2023

Расход: 40 000 руб

Заявок: 112 шт

Сред. цена заявки: 357 рублей

Кол-во продаж абонементов: 63 шт

Средний чек: 2575 рублей

LTV: за 2 месяца "отвалилось" 2 ученика. В среднем дети занимаются более полугода, а многие годами.

ROMI без учета LTV: 305%

ROMI с учетом LTV: более 1700%

Окупаемость рекламы не вызывает вопросов 🙃

Показов: 283 543

Кликов: 1 932

Средняя цена клика: 20,70 рублей

Средний CTR (кликабельность объявлений): 0,681%

Средний CPM (цена за 1000 показов): 141р

✅Результаты (скрины) из рекламного кабинета представлены на первых двух скриншотах.

Одно из лучших объявлений по оценке ВК представлен на 4 скриншоте.

📈Статистика сообщества (см. рис. 5-7). Через приложение "Формы сбора заявок" получено 115 заявок. Остальные заявки поступали в сообщения сообщества.

Отзывы владельца школы 👆🙃

С наших заявок за первые два месяца продали 63 новых абонемента🔥