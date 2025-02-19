Кейс: База отдыха в Адыгее, целевые подписчики в ВК по 107 р и заявки
В этом кейсе расскажу, как мы набрали 281 целевого подписчика по цене 107 рублей в сообщество ВК базы отдыха "8 сосен" в Адыгее🔥
На момент начала сотрудничества у них было около 1300 подписчиков, а основным каналом трафика был Instagram. Мы сосредоточились только на ВКонтакте и использовали сайт для онлайн-бронирования.
Клиент отказался от продаж через звонки и сообщения, желая, чтобы люди сами находили информацию и бронировали через сайт.🙂 Средняя цена подписчика до нас составляла около 260 рублей, и клиент был недоволен низким числом бронирований.
📌Задача заключалась в улучшении результатов предыдущего таргетолога и превращении ВК в дополнительный источник трафика. Целевая аудитория — осознанные, воспитанные люди, желающие отдохнуть в тишине, преимущественно не из Адыгеи.
❇️Подготовка сообщества к рекламе
Сообщество требовало доработки. Мы добавили оффер в описание, приветственное сообщение и текстовый виджет. Также создали кнопки меню: "Забронировать", "Price", "Отзывы" и "Гид". Упрощённый чат-бот автоматически обрабатывал заявки.
✅Первые результаты
С момента запуска кликабельность превысила 1,2%, стоимость подписчиков составила около 100 рублей, появились первые заявки. Однако через две недели клиент попросил перенаправить трафик на сайт, что негативно сказалось на стоимости подписчиков.😢
Создали двух ботов: один выдавал алгоритм бронирования и ссылку на сайт, другой — подарок "Гид по местным достопримечательностям". Но я выше уже написал, что заниматься продажами, к сожалению, клиент не хотел. Поэтому фактически бот просто выдавал алгоритм бронирования на сайте или подарок заинтересованным людям, а диалог с ними не продолжался (см. рис. 4)
❇️Результаты первого месяца
За первый месяц мы достигли результатов в два с половиной раза лучше, чем у предыдущего таргетолога🔥
❇️Второй месяц рекламы
Во втором месяце основной задачей стало бронирование на сайте. В конце месяца клиент устроил розыгрыш в Instagram, и мы добавили трафик на этот пост через рекламу ВК.
Продолжение кейса в карусели 👆