Кейс: более 2 300 заявок в сеть студий танцев в СПб за год
Расскажу сейчас о своем любимом кейсе — Танцевальная студия 25.5☺️
Сеть студии 25.5 в Санкт-Петербурге существует 10,5 лет. На момент начала сотрудничества у студии было запущено 4 филиала. Примерно в середине нашего сотрудничества один филиал закрыли. У каждого филиала было своё сообщество в ВК👌
📌Задача: увеличить кол-во клиентов на разных танцевальных направлениях
✅Результаты в цифрах.
Период работы с 20.09.2022 года - по настоящее время:
Расход: 875 500 руб
Заявок: не менее 2300 шт
Средняя цена заявки: 380 руб
Показов: 3 139 944
Кликов: 20 179
Средняя цена клика: 43 руб
Средний CTR: 0,7%
Средний CPM (цена за 1000 показов): 275р
Результаты рекламных кабинетов представлены на первых 2 скринах.
Одно из лучших объявлений по оценке ВК представлен на 4 рисунке😊
✅Результаты по филиалу на Садовой
Через приложение "Анкеты" получено 406 заявок. Через приложение "Форма сбора заявок" получено 176 заявок (см. рис. 6-8). + около 40% заявок поступало в сообщения сообщества, а также в лс администратору студии.
Итого по Садовой не менее 1000 заявок🔥
Статистика сообщества ВК за последние 6 месяцев представлена на 9-13 скринах.
✅Результаты по филиалу на Старой деревне
Анкеты использовали редко, получено 19 заявок (см. рис. 14). Через приложение "Форма сбора заявок" получено 278 заявок (см. рис. 15-16). + около 40% заявок поступало в сообщения сообщества, а также в лс администратору.
В студию на Старой деревне поступило не менее 600 заявок🔥
Статистика сообщества ВК за последние 6 месяцев (см. рис. 17-20)
✅Результаты по филиалу на Обводном канале (это тот филиал, который закрыли)
Через приложение "Форма сбора заявок" получено 53 заявки. + около 40% заявок поступало в сообщения сообщества, а также в лс администратору (см. рис. 21)
На Обводном канале поступило не менее 100 заявок🔥
✅Результаты по филиалу на Парнасе
Через приложение "Форма сбора заявок" получено 255 заявок. + около 40% заявок поступало в сообщения сообщества, а также в лс администратору студии (см. рис. 22-23)
На Парнасе поступило не менее 600 заявок🔥
Статистика сообщества ВК за последние 6 месяцев представлена на скринах под номерами 24-27.