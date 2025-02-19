Кейс Instagram: онлайн-школа росписи одежды Ne.tot.custom

В июне 2021 года мы с супругой решили запустить онлайн-школу росписи одежды.

Всего мы делали два запуска.🙂

📌Первый запуск

📎Аудитории.

Выделили несколько сегментов целевой аудитории (выпускницы художественных школ, студенты факультета «Дизайн» и т.д.). Использовали аудитории при настройке рекламы (по интересам, подписчики конкурентов и т.д.).

На первых трех скринах видно некоторые настройки аудитории👆

📎Офферы.

Мы придумали такой оффер: «Бесплатный мастер-класс «Как с нуля освоить роспись одежды и начать на этом зарабатывать». Краски и кисти в подарок».

📎Креативы.

Тестировали несколько форматов.

Лучше всего показали креативы, на которых видео-демонстрация кастомной вещи/процесс работы над ней, тема мастер-класса и т.д.

📎Посадочная страница

Для регистрации люди писали в WhatsApp. При клике на кнопку они попадали в в диалог со мной в WhatsApp, где сразу вставлялся подготовленный нами текст.

📎Результаты рекламы.

Сумма затрат на рекламу: 11 175 рублей

Кол-во регистраций: 223

Стоимость регистрации: 50 рублей

Дошли до вебинара: 60 человек

Сумма продаж: 38 000 рублей

ROMI: 240%

📌Второй запуск.

Мы подготовили:

- сайт для регистрации на мастер-класс;

- чат-бот;

- и еще несколько деталей.

📎Агенство по трафику.

Мы решили делегировать настройку рекламы агенству. Все было готово, им нужно было только забрать на себя процесс запуска и оптимизации.

К сожалению, их результаты оказались слишком слабыми…😕

На 6-7 скриншоте их кампании, которые дали только около 50 кликов по 80 рублей. За 4000 рублей мы получили менее 10 регистраций.

📎Трафик с горящей Ж

Я прервал сотрудничество с агенствоми и экстренно запустил рекламу самостоятельно. У меня оставалось 4 дня до мастер-класса🫣

Я использовал прежние аудитории и оффер. Лучше всего работали старые креативы и один новый оказался самым лучшим.

📎Результаты

Сумма затрат на рекламу: 3 850 рублей

Кол-во регистраций: 103

Стоимость регистрации: 37 рублей

До вебинара у нас дошло около 30 человек💪🏼

В дальнейшем мы решили закрыть проект, потому что наша занятость не позволяла активно его развивать. После чего я сфокусировался на создании чат-ботов и настройке таргетированной рекламы для других проектов.



Подробно расписанные кейсы здесь:

https://teletype.in/@loktev_sergey_bz