Кейс Instagram: онлайн-школа росписи одежды Ne.tot.custom
В июне 2021 года мы с супругой решили запустить онлайн-школу росписи одежды.
Всего мы делали два запуска.🙂
📌Первый запуск
📎Аудитории.
Выделили несколько сегментов целевой аудитории (выпускницы художественных школ, студенты факультета «Дизайн» и т.д.). Использовали аудитории при настройке рекламы (по интересам, подписчики конкурентов и т.д.).
На первых трех скринах видно некоторые настройки аудитории👆
📎Офферы.
Мы придумали такой оффер: «Бесплатный мастер-класс «Как с нуля освоить роспись одежды и начать на этом зарабатывать». Краски и кисти в подарок».
📎Креативы.
Тестировали несколько форматов.
Лучше всего показали креативы, на которых видео-демонстрация кастомной вещи/процесс работы над ней, тема мастер-класса и т.д.
📎Посадочная страница
Для регистрации люди писали в WhatsApp. При клике на кнопку они попадали в в диалог со мной в WhatsApp, где сразу вставлялся подготовленный нами текст.
📎Результаты рекламы.
Сумма затрат на рекламу: 11 175 рублей
Кол-во регистраций: 223
Стоимость регистрации: 50 рублей
Дошли до вебинара: 60 человек
Сумма продаж: 38 000 рублей
ROMI: 240%
📌Второй запуск.
Мы подготовили:
- сайт для регистрации на мастер-класс;
- чат-бот;
- и еще несколько деталей.
📎Агенство по трафику.
Мы решили делегировать настройку рекламы агенству. Все было готово, им нужно было только забрать на себя процесс запуска и оптимизации.
К сожалению, их результаты оказались слишком слабыми…😕
На 6-7 скриншоте их кампании, которые дали только около 50 кликов по 80 рублей. За 4000 рублей мы получили менее 10 регистраций.
📎Трафик с горящей Ж
Я прервал сотрудничество с агенствоми и экстренно запустил рекламу самостоятельно. У меня оставалось 4 дня до мастер-класса🫣
Я использовал прежние аудитории и оффер. Лучше всего работали старые креативы и один новый оказался самым лучшим.
📎Результаты
Сумма затрат на рекламу: 3 850 рублей
Кол-во регистраций: 103
Стоимость регистрации: 37 рублей
До вебинара у нас дошло около 30 человек💪🏼
В дальнейшем мы решили закрыть проект, потому что наша занятость не позволяла активно его развивать. После чего я сфокусировался на создании чат-ботов и настройке таргетированной рекламы для других проектов.
Подробно расписанные кейсы здесь: