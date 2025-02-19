Кейс: продвижение Вейк-парка в Ленинградской области с нуля (51 заявка
В этом кейсе я вам расскажу, как я участвовал в развитии Вейк-парка с нуля (сам парк был, но сообщество в ВК нулевое)🙃
📌Информация по проекту
Из ресурсов было только старое сообщество в ВК "для своих", в котором было около 500 подписчиков и к которому у владельца парка не было доступа. Но мы создали новое сообщество и развивали с нуля.
📌Результаты в цифрах
📎Точка А:
Нулевое сообщество
Несколько клиентов по знакомству
Продаж: 0
Подписчиков в сообществе: 12 (пригласили друзей)
📎Точка Б:
Количество подписчиков: 226
Заявок: 51
Расходы: 40.000 рублей
Показы: 248669
Переходы: 880
CTR (общий): 0,354%
Цена клика: 45,5р
Статистика сообщества представлена на первых трех скринах👆
Скрин из рекламного кабинета представлен на 4 скриншоте.
Лучшее объявление по оценке ВК можете посмотреть на картинке 5 😁
📌Как получили результат?
Во вновь созданное сообщество мы решили не накручивать подписчиков.
📎Аудит и подготовка к рекламе
Естественно, я рекомендовал сделать дизайнерскую упаковку. Это всегда повышает результаты. Мой клиент решил сэкономить на дизайне. Поэтому на обложку просто поставили эффектную фотку человека на доске и провели смысловую упаковку. Отсутствие дизайнерской упаковки клиент перекрыл регулярным контентом в сообществе.
📎Реклама
В качестве креатива использовали эффектное видео. Рекламный текст был сравнительно длинный. Вели на лид-форму. В оффере использовали скидку на первое посещение. Из аудиторий использовали ключевые фразы, сообщества конкурентов, наше старое сообщество, некоторые комбинации ключевых интересов и другие.
✅Результаты считаю крутыми, клиент доволен, вложения окупились. Сезон закончился, сейчас докатывают по холодной воде с постоянными клиентами, райдерами до мозга костей😅
Рекламу пока остановили и договорились, что в начале следующего сезона обязательно свяжемся и продолжим развитие Вейк-парка.