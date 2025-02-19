Кейс: продвижение Вейк-парка в Ленинградской области с нуля (51 заявка

В этом кейсе я вам расскажу, как я участвовал в развитии Вейк-парка с нуля (сам парк был, но сообщество в ВК нулевое)🙃

📌Информация по проекту

Из ресурсов было только старое сообщество в ВК "для своих", в котором было около 500 подписчиков и к которому у владельца парка не было доступа. Но мы создали новое сообщество и развивали с нуля.

📌Результаты в цифрах

📎Точка А:

Нулевое сообщество

Несколько клиентов по знакомству

Продаж: 0

Подписчиков в сообществе: 12 (пригласили друзей)

📎Точка Б:

Количество подписчиков: 226

Заявок: 51

Расходы: 40.000 рублей

Показы: 248669

Переходы: 880

CTR (общий): 0,354%

Цена клика: 45,5р

Статистика сообщества представлена на первых трех скринах👆

Скрин из рекламного кабинета представлен на 4 скриншоте.

Лучшее объявление по оценке ВК можете посмотреть на картинке 5 😁

📌Как получили результат?

Во вновь созданное сообщество мы решили не накручивать подписчиков.

📎Аудит и подготовка к рекламе

Естественно, я рекомендовал сделать дизайнерскую упаковку. Это всегда повышает результаты. Мой клиент решил сэкономить на дизайне. Поэтому на обложку просто поставили эффектную фотку человека на доске и провели смысловую упаковку. Отсутствие дизайнерской упаковки клиент перекрыл регулярным контентом в сообществе.

📎Реклама

В качестве креатива использовали эффектное видео. Рекламный текст был сравнительно длинный. Вели на лид-форму. В оффере использовали скидку на первое посещение. Из аудиторий использовали ключевые фразы, сообщества конкурентов, наше старое сообщество, некоторые комбинации ключевых интересов и другие.

✅Результаты считаю крутыми, клиент доволен, вложения окупились. Сезон закончился, сейчас докатывают по холодной воде с постоянными клиентами, райдерами до мозга костей😅

Рекламу пока остановили и договорились, что в начале следующего сезона обязательно свяжемся и продолжим развитие Вейк-парка.