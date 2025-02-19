Кейс таргет ВК: База отдыха "Высота 171", подписчики по 89р, заявки до
В этом кейсе расскажу о том, как мы с нуля развиваем сообщество базы отдыха в Ленинградской области🏡. За первые 3 месяца работы мы набрали первую 1000 подписчиков, а на 5 августа 2024 года их уже 2000.
Основной сезон для базы — зимний, когда гости приезжают на горнолыжный курорт⛷. Летом также получаем хорошие результаты по подпискам и заявкам.
Мы запускали рекламу параллельно с обустройством новых домиков и территории.
❇️Работа над сообществом
На момент начала сотрудничества было около 50 подписчиков. Дизайн они решили делать сами. Упаковка услуг была недостаточной: были упакованы только домики и их описание. Все недостатки были устранены до запуска рекламы для повышения конверсии.
❇️Реклама
Для рекламы мы выбрали оффер "Скидка 30% при бронировании в день обращения". Нашей целью было привлечение платежеспособной аудитории. Мы отказались от постоянного использования скидки, чтобы не привлекать людей, гонящихся за акциями. Информировали о специальном предложении, уточнить которое можно через лид-форму или сообщения.
Рекламировались по ключевым фразам и сообществам конкурентов — эти аудитории давали лучшие результаты. Запускали также вакансии, что принесло положительный эффект.
✅Показатели (без учета вакансий)
Период: 13 февраля 2024 - 13 мая 2024
Расходы: 86 791 рублей
Показы: 458 110
Переходы: 2 936
CTR: > 0,6 %
Цена перехода: 29 рублей
Подписчики: 976
Цена подписчика: 88,9 рублей
Заявки: 67
Цена заявки (без учета бронирований на сайте): 1295 рублей. В сообществе размещена ссылка на сайт для бронирований.
✅Выводы
Реклама ВКонтакте для баз отдыха приносит результаты. Мы регулярно получаем заявки на бронирование и большое количество подписчиков 😊. За три месяца получили около 1000 подписчиков🔥 UPD: к 5 августа 2024 года — еще 1000 подписчиков и более 60 заявок на бронь из сообщества ВК.