Кейс таргет ВК: База отдыха "Высота 171", подписчики по 89р, заявки до

В этом кейсе расскажу о том, как мы с нуля развиваем сообщество базы отдыха в Ленинградской области🏡. За первые 3 месяца работы мы набрали первую 1000 подписчиков, а на 5 августа 2024 года их уже 2000.

Основной сезон для базы — зимний, когда гости приезжают на горнолыжный курорт⛷. Летом также получаем хорошие результаты по подпискам и заявкам.

Мы запускали рекламу параллельно с обустройством новых домиков и территории.

❇️Работа над сообществом

На момент начала сотрудничества было около 50 подписчиков. Дизайн они решили делать сами. Упаковка услуг была недостаточной: были упакованы только домики и их описание. Все недостатки были устранены до запуска рекламы для повышения конверсии.

❇️Реклама

Для рекламы мы выбрали оффер "Скидка 30% при бронировании в день обращения". Нашей целью было привлечение платежеспособной аудитории. Мы отказались от постоянного использования скидки, чтобы не привлекать людей, гонящихся за акциями. Информировали о специальном предложении, уточнить которое можно через лид-форму или сообщения.

Рекламировались по ключевым фразам и сообществам конкурентов — эти аудитории давали лучшие результаты. Запускали также вакансии, что принесло положительный эффект.

✅Показатели (без учета вакансий)

Период: 13 февраля 2024 - 13 мая 2024

Расходы: 86 791 рублей

Показы: 458 110

Переходы: 2 936

CTR: > 0,6 %

Цена перехода: 29 рублей

Подписчики: 976

Цена подписчика: 88,9 рублей

Заявки: 67

Цена заявки (без учета бронирований на сайте): 1295 рублей. В сообществе размещена ссылка на сайт для бронирований.

✅Выводы

Реклама ВКонтакте для баз отдыха приносит результаты. Мы регулярно получаем заявки на бронирование и большое количество подписчиков 😊. За три месяца получили около 1000 подписчиков🔥 UPD: к 5 августа 2024 года — еще 1000 подписчиков и более 60 заявок на бронь из сообщества ВК.