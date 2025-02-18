Кейс таргет ВК: студия коррекции фигуры (LPG-массаж) в Санкт-Петербург
Я начал работать в этом проекте с полного нуля. Сообщество было только создано, а студия была на стадии ремонта и оборудования🙂
До запуска рекламы я всегда провожу анализ сообщества на готовность к приему трафика👌🏼
Если оно имеет недостатки, я даю подробный список рекомендаций по доработке, некоторые пункты помогаю устранить самостоятельно.
Если требуется дизайнер для визуальной упаковки сообщества, то рекомендую своего проверенного специалиста.
✅Сразу к результатам
Точка А:
Заявок: 0 (начали на стадии ремонта студии);
Продаж: 0;
Подписчиков в сообществе: 25.
Точка Б:
За июнь 2022:Заявок: 47;
Расходы: 12 039 рублей;
Цена заявки: 256 рублей;Средний чек: 4000 (с учетом абонементов);
Выручка: 50 000 (примерно, точные значения клиент не предоставил);
Окупаемость: 316%;Кликабельность (CTR, средний за месяц): 0,5%;
Цена клика (CPC, средний за месяц): 60 рублей.
За август 2022:
Заявок: 67;
Расходы: 12 018 рублей;
Цена заявки: 179 рублей;
Средний чек: 4000 (с учетом абонементов);
Выручка: 75 000 (примерно, точные значения клиент не предоставил);
Окупаемость: 525%;
Кликабельность (CTR, средний за месяц): 1,2%;
Цена клика (CPC, средний за месяц): 33 рубля.
Подписчиков в сообществе: +155 (на данный момент за период сотрудничества).
Скрины (за июль и август), подтверждающие результат представлены в карусели 👆
Статистику сообщества тоже можете посмотреть в карусели😊
Результаты получили очень хорошие! С клиентом продолжаем работать. Верим в увеличение показателей с наступлением «сезона».
В этом проекте я нашел для себя технологию, по которой могу сделать результат в ЛЮБОЙ студии LPG-массажа. В августе я взял еще одного клиента в этой нише, и за 1 неделю тестового периода мы сделали результат еще круче!☺️🔥
Подробно расписанные кейсы можете прочитать здесь: