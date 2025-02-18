Кейс таргет ВК: студия коррекции фигуры (LPG-массаж) в Санкт-Петербург

Я начал работать в этом проекте с полного нуля. Сообщество было только создано, а студия была на стадии ремонта и оборудования🙂

До запуска рекламы я всегда провожу анализ сообщества на готовность к приему трафика👌🏼

Если оно имеет недостатки, я даю подробный список рекомендаций по доработке, некоторые пункты помогаю устранить самостоятельно.

Если требуется дизайнер для визуальной упаковки сообщества, то рекомендую своего проверенного специалиста.

✅Сразу к результатам

Точка А:

Заявок: 0 (начали на стадии ремонта студии);

Продаж: 0;

Подписчиков в сообществе: 25.

Точка Б:

За июнь 2022:Заявок: 47;

Расходы: 12 039 рублей;

Цена заявки: 256 рублей;Средний чек: 4000 (с учетом абонементов);

Выручка: 50 000 (примерно, точные значения клиент не предоставил);

Окупаемость: 316%;Кликабельность (CTR, средний за месяц): 0,5%;

Цена клика (CPC, средний за месяц): 60 рублей.

За август 2022:

Заявок: 67;

Расходы: 12 018 рублей;

Цена заявки: 179 рублей;

Средний чек: 4000 (с учетом абонементов);

Выручка: 75 000 (примерно, точные значения клиент не предоставил);

Окупаемость: 525%;

Кликабельность (CTR, средний за месяц): 1,2%;

Цена клика (CPC, средний за месяц): 33 рубля.

Подписчиков в сообществе: +155 (на данный момент за период сотрудничества).

Скрины (за июль и август), подтверждающие результат представлены в карусели 👆

Статистику сообщества тоже можете посмотреть в карусели😊

Результаты получили очень хорошие! С клиентом продолжаем работать. Верим в увеличение показателей с наступлением «сезона».

В этом проекте я нашел для себя технологию, по которой могу сделать результат в ЛЮБОЙ студии LPG-массажа. В августе я взял еще одного клиента в этой нише, и за 1 неделю тестового периода мы сделали результат еще круче!☺️🔥



Подробно расписанные кейсы можете прочитать здесь:

https://teletype.in/@loktev_sergey_bz/kQqlzoKsX1y