Кейс: Тестовый трафик для клубники в шоколаде (10 заявок за неделю)

В этом кейсе я вам расскажу, как успешно протестировал трафик в ВК для студии съедобной флористики😋

До работы со мной у клиента был негативный опыт работы с таргетологами, которые составили неправильную стратегию😕

📌Задача на тестовый период.

Получить заявки с целью проверки работы канала трафика и работы администраторов (насколько они готовы обрабатывать заявки).

📌Подготовка к рекламе

Сообщество было упаковано слабо, поэтому мы предложили клиенту комплексную работу (дизайн + таргет), но он, опираясь на негативный опыт, решил сначала протестировать рекламный канал и отказался от услуг по упаковке сообщества🤷‍♂️

Я отредактировал приветственное сообщение и описание — то минимальное, что нужно было нам для получения заявок.

📌Результаты в цифрах:

Период теста - 1 неделя

Расходы: 5114р

Показы: 32017

Клики: 152

CTR (средний): 0,475%

Заявки: 10

Цена заявки: 500р

Средний чек: 3000р

Если конверсия в продажу 50% (что вполне вероятно при правильной упаковке и грамотных продажах, то выручка 15.000)

Кроме того, за период рекламы в сообщество добавилось 52 подписчика

📌Статистика из сообщества и из рекламного кабинета представлены на скринах 3-6🙃

Лучшее рекламное объявление можете посмотреть на 7 скрине 👆

Неприятный нюанс😕

Около 50% лидов не отвечали на сообщения. В чем причина?

Мои предположения:

1. Мы привлекали заказы на Новокузнецк, а в обложке сообщества был указан город Кемерово.

2. Часть лидов могли ознакомиться с ценами в разделе "Товары", после чего уходили думать или понимали, что им товар не по карману (хотя есть и бюджетные варианты)

✅Задача тестового периода выполнена. В настоящее время продолжаем работу с клиентом: полноценно упаковываем сообщество и снова запускаем рекламу🙌🏻