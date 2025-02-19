Кейс: Тестовый трафик для клубники в шоколаде (10 заявок за неделю)
В этом кейсе я вам расскажу, как успешно протестировал трафик в ВК для студии съедобной флористики😋
До работы со мной у клиента был негативный опыт работы с таргетологами, которые составили неправильную стратегию😕
📌Задача на тестовый период.
Получить заявки с целью проверки работы канала трафика и работы администраторов (насколько они готовы обрабатывать заявки).
📌Подготовка к рекламе
Сообщество было упаковано слабо, поэтому мы предложили клиенту комплексную работу (дизайн + таргет), но он, опираясь на негативный опыт, решил сначала протестировать рекламный канал и отказался от услуг по упаковке сообщества🤷♂️
Я отредактировал приветственное сообщение и описание — то минимальное, что нужно было нам для получения заявок.
📌Результаты в цифрах:
Период теста - 1 неделя
Расходы: 5114р
Показы: 32017
Клики: 152
CTR (средний): 0,475%
Заявки: 10
Цена заявки: 500р
Средний чек: 3000р
Если конверсия в продажу 50% (что вполне вероятно при правильной упаковке и грамотных продажах, то выручка 15.000)
Кроме того, за период рекламы в сообщество добавилось 52 подписчика
📌Статистика из сообщества и из рекламного кабинета представлены на скринах 3-6🙃
Лучшее рекламное объявление можете посмотреть на 7 скрине 👆
Неприятный нюанс😕
Около 50% лидов не отвечали на сообщения. В чем причина?
Мои предположения:
1. Мы привлекали заказы на Новокузнецк, а в обложке сообщества был указан город Кемерово.
2. Часть лидов могли ознакомиться с ценами в разделе "Товары", после чего уходили думать или понимали, что им товар не по карману (хотя есть и бюджетные варианты)
✅Задача тестового периода выполнена. В настоящее время продолжаем работу с клиентом: полноценно упаковываем сообщество и снова запускаем рекламу🙌🏻