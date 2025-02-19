Кейс: Заявки в студию маникюра, окупаемость без LTV 58%, с LTV больше

Сейчас я расскажу о результатах запуска таргетированной рекламы для студии маникюра в небольшом городе💅

Мастер маникюра из небольшого города Богородск запустила свою студию маникюра и педикюра. Как и многие мастера маникюра, она развивалась в ВК через личную страницу.

Справедливости ради нужно сказать, что клиент уже начал смотреть в сторону развития через сообщество. Оно было создано, в нем было около 50-60 подписчиков, и к нему даже была подготовлена обложка.

❗️Но перед рекламой я всегда дорабатываю сообщество, чтобы повысить будущую конверсию в заявку! Об этом ниже👇

📌Задача: протестировать таргетированную рекламу, чтобы оценить окупаемость и результативность этого канала продвижения

❇️Аудит и доупаковка сообщества

В первую очередь, доупаковали сообщество в ВК. Обложка у клиента была до сотрудничества с нами, мы подготовили обложки для разделов меню. Добавили виджет, оффер в описание и чат-бот

✅Результаты в цифрах

Период работы рекламы: 9 апреля 2023 - 28 апреля 2023

Расходы: 4 677р

Показы: 38 813

Переходы по рекламе: 150

Цена клика: 31р

Заявок: 12 (из них 11 записались на процедуру)

Цена заявки: 389р

Заявки выглядят так, как на скрине под номером 6 и поступают в личные сообщения администратору сообщества.

❇️Выводы

в маленьком городе аудитория быстро выгорает, поэтому рекомендуется либо запускать рекламу периодически, либо часто менять офферы и креативы.

В целом, результаты хорошие. Окупаемость без учета LTV (повторных продаж) 158%. С учетом LTV будет выше 300%🔥

Бонус для клиента😃

За счет хорошей смысловой и визуальной упаковки (виджеты, кнопки, офферы и тд), даже без рекламы клиенту поступило 13 заявок (считайте, что бесплатно)