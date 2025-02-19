Кейс: Заявки в студию маникюра, окупаемость без LTV 58%, с LTV больше
Сейчас я расскажу о результатах запуска таргетированной рекламы для студии маникюра в небольшом городе💅
Мастер маникюра из небольшого города Богородск запустила свою студию маникюра и педикюра. Как и многие мастера маникюра, она развивалась в ВК через личную страницу.
Справедливости ради нужно сказать, что клиент уже начал смотреть в сторону развития через сообщество. Оно было создано, в нем было около 50-60 подписчиков, и к нему даже была подготовлена обложка.
❗️Но перед рекламой я всегда дорабатываю сообщество, чтобы повысить будущую конверсию в заявку! Об этом ниже👇
📌Задача: протестировать таргетированную рекламу, чтобы оценить окупаемость и результативность этого канала продвижения
❇️Аудит и доупаковка сообщества
В первую очередь, доупаковали сообщество в ВК. Обложка у клиента была до сотрудничества с нами, мы подготовили обложки для разделов меню. Добавили виджет, оффер в описание и чат-бот
✅Результаты в цифрах
Период работы рекламы: 9 апреля 2023 - 28 апреля 2023
Расходы: 4 677р
Показы: 38 813
Переходы по рекламе: 150
Цена клика: 31р
Заявок: 12 (из них 11 записались на процедуру)
Цена заявки: 389р
Заявки выглядят так, как на скрине под номером 6 и поступают в личные сообщения администратору сообщества.
❇️Выводы
в маленьком городе аудитория быстро выгорает, поэтому рекомендуется либо запускать рекламу периодически, либо часто менять офферы и креативы.
В целом, результаты хорошие. Окупаемость без учета LTV (повторных продаж) 158%. С учетом LTV будет выше 300%🔥
Бонус для клиента😃
За счет хорошей смысловой и визуальной упаковки (виджеты, кнопки, офферы и тд), даже без рекламы клиенту поступило 13 заявок (считайте, что бесплатно)