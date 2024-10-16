Менеджер Маркетплейсов

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7 месяцев назад
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Сопровождение магазина заказчика на торговых онлайн площадках:

1. Аналитика Бренда и конкурентов.

  1. Рекомендации по улучшению визуала, подбор фотографа, разработка тех.задания для фотографа и для дизайнера /инфографика/контроль качества.

  1. Редактирование Карточки товара/регулярная доработка: название, описание, характеристики по SEO продвижения либо рекомендации подбора по SEO специалиста и тех.задание для него.

  2. Ответы на отзывы и вопросы по SEO.

  3. Продвижение при помощи внутренних инструментов онлайн рекламы, просчет бюджета на рекламу, просчет более выгодных акций и уход от акций, если они не выгодны.

  4. Анализ продаж и рекомендации по подсортировке товара.

  5. Отчетность - сбор данных и формирование отчетности 

По итогу вы получите:

1.ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ ПРОДАЖ

2.РОСТ ПОЗИЦИЙ ТОВАРОВ В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ

3.ПРОРАБОТАННЫЕ SKU