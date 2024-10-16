Менеджер Маркетплейсов

Сопровождение магазина заказчика на торговых онлайн площадках:
1. Аналитика Бренда и конкурентов.
Рекомендации по улучшению визуала, подбор фотографа, разработка тех.задания для фотографа и для дизайнера /инфографика/контроль качества.
Редактирование Карточки товара/регулярная доработка: название, описание, характеристики по SEO продвижения либо рекомендации подбора по SEO специалиста и тех.задание для него.
Ответы на отзывы и вопросы по SEO.
Продвижение при помощи внутренних инструментов онлайн рекламы, просчет бюджета на рекламу, просчет более выгодных акций и уход от акций, если они не выгодны.
Анализ продаж и рекомендации по подсортировке товара.
Отчетность - сбор данных и формирование отчетности
По итогу вы получите:
1.ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ ПРОДАЖ
2.РОСТ ПОЗИЦИЙ ТОВАРОВ В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ
3.ПРОРАБОТАННЫЕ SKU