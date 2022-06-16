Менеджер Wildberries

Добрый день! Меня зовут Дина. Я являюсь менеджером Wildberries более 1,5 лет, хочу поделиться своими знаниями с вами. Помогу вам с первой поставкой от выбора ниши до ответов на отзывы!

На данный момент я веду несколько брендов: духи, растительные масла, бассейны, антисептики, хиджабы, косметические повязки на голову, книги.

Есть сервис аналитики.

МОИ УСЛУГИ:

1. Выбор товара (2 000 руб):

✅Анализ продукта, товара, ниши в целом на основе сервиса аналитики. Рекомендации.

✅Анализ конкурентов, цен.

✅Расчет оптимальной закупочной цены (опт) на основе цен конкурентов.

2. Оформление товара (от 1 600 руб. в зависимости от количества артикулов в одной карточке)

✅Анализ имеющихся карточек товаров

✅Создание карточки товара

✅СЕО-оптимизация

✅Инфографика

✅Настройка рекомендаций к товару

3. Оформление поставки (3 000 руб):

✅Создание поставки

✅Создание этикеток, ШК товара для печати на термопринтере/ принтере

✅Создание этикеток в системе "Честный знак", ввод в оборот, вывод из оборота

4. Консультационные услуги (1 500 руб.)

✅Участие в акциях, установка цен

✅Рекомендации по ответам на вопросы и отзывы

✅Консультация по финансам, финансовые таблицы

Оплата по договоренности.

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