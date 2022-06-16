Менеджер Wildberries

Добрый день! Меня зовут Дина. Я являюсь менеджером Wildberries более 1,5 лет, хочу поделиться своими знаниями с вами. Помогу вам с первой поставкой от выбора ниши до ответов на отзывы!
На данный момент я веду несколько брендов: духи, растительные масла, бассейны, антисептики, хиджабы, косметические повязки на голову, книги.
Есть сервис аналитики.
МОИ УСЛУГИ:
1. Выбор товара (2 000 руб):
✅Анализ продукта, товара, ниши в целом на основе сервиса аналитики. Рекомендации.
✅Анализ конкурентов, цен.
✅Расчет оптимальной закупочной цены (опт) на основе цен конкурентов.
2. Оформление товара (от 1 600 руб. в зависимости от количества артикулов в одной карточке)
✅Анализ имеющихся карточек товаров
✅Создание карточки товара
✅СЕО-оптимизация
✅Инфографика
✅Настройка рекомендаций к товару
3. Оформление поставки (3 000 руб):
✅Создание поставки
✅Создание этикеток, ШК товара для печати на термопринтере/ принтере
✅Создание этикеток в системе "Честный знак", ввод в оборот, вывод из оборота
4. Консультационные услуги (1 500 руб.)
✅Участие в акциях, установка цен
✅Рекомендации по ответам на вопросы и отзывы
✅Консультация по финансам, финансовые таблицы
Оплата по договоренности.
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